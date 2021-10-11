Однак існують породи собак, які не линяють. Такі песики є й серед великих порід. Якщо ви завжди мріяли про великого чотирилапого друга, але не наважувалися брати його у квартиру через шерсть, ознайомтеся із цим переліком великих собак, які не линяють.

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  1. Шолоіцквінтлі

Собака породи шолоіцквінтлі
Собака породи шолоіцквінтлі / Фото Freepick

Шолоіцквінтлі є однією із найстаріших порід собак. Їх вивели у Південній Америці понад 3000 років тому. Шоло бувають різних розмірів, у тому числі є великий підвид породи.

Собаки цієї породи не мають шерсті. Деякі представники можуть мати невелику кількість жорсткої шерсті на голові, лапах та кінчику хвоста. Оскільки шоло є голими, їх потрібно одягати у холодну та вологу погоду.

  1. Комондор

Собака породи комондор
Собака породи комондор / Фото hvost.news

Породу комондор вивели в Угорщині. Ці песики із вражаючою зовнішністю допомагали пасти худобу. Такий зовнішній вигляд дозволяв собакам злитися з отарою овець і бути непомітними для хижаків.

Їх довга біла шерсть закручується у своєрідні дреди, які не линяють. Однак шкіра й хутро песиків потребують неабиякого догляду, щоб залишатися здоровими й чистими.

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  1. Різеншнауцер

Собака породи різеншнауцер
Собака породи різеншнауцер / Фото Getty Images

Найбільший з 3 шнауцерів: до цього підвиду входять цвергшнауцер, мітельшнауцер та різеншнауцер. Порода була виведена у Німеччині. Цих псів використовували як для випасання худоби, так і для охорони. Зараз шнауцерів вважають службовими собаками. Втім, пес цієї породи може бути й собакою-компаньйоном.

Собаки цієї породи мають тверду, жорстку шерсть. Двічі на рік їх потрібно водити на спеціальні грумінгові процедури – тримінг, а також вичісувати жорсткою щіткою.

  1. Ердельтер'єр

Собака породи ердельтер'єр
Собака породи ердельтер'єр / Фото Getty Images

Цих собак називають "королями тер'єрів" через великі розміри. Ердельтер'єри – чудові мисливці. У Великій Британії, на батьківщині цієї породи, ерделів використовували для захисту міст від пацюків.

Шерсть ердельтер'єра досить коротка й жорстка. Вона не линяє, але, як і в випадку з різеншнауцерами, потребує стрижки й тримінгу 3 – 4 рази на рік. Також можна розчісувати ердельтер'єра щіткою, щоб шерсть не заплутувалася.

  1. Афганський хорт

Собака породи афганський хорт
Собака породи афганський хорт / Фото Getty Images

Ці ефектні собаки походять з гірських регіонів Азії. Їх використовували для полювання. Завдяки своїй оригінальній зовнішності афганські хорти були вірними друзями знаті.

Шерсть цих собак нагадує волосся. У них немає підшерстку, що линяє. Однак "волосся" хортів потребує регулярного догляду: їх потрібно купати з кондиціонером й розчісувати.

  1. Бріар

Собака породи бріар
Собака породи бріар / Фото Getty Images

Бріари родом з Франції. Там вони пасли худобу та оберігали житло свого власника від злодіїв. Бріари – великі та могутні собаки, які полюбляють прогулянки й ігри.

Шерсть бріара дуже довга та досить груба. Вона має чудові водовідштовхувальні властивості й захищає собаку від вологи та бруду. Бріари майже не линяють. Однак густа й груба шерсть потребує регулярного купання та вичісування. На ці процедури може піти до кількох годин на тиждень.

  1. Ірландський водяний спанієль

Собака породи ірландський водяний спанієль
Собака породи ірландський водяний спанієль / Фото Getty Images

Цих песиків використовують для полювання. Завдяки густій шерсті вони без проблем дістають здобич із холодної води та приносять господарю. Характерною особливістю ірландського водяного спанієля є густа, чорна, кучерява шерсть, яка вкриває усе тіло, крім хвоста. Хвіст цих песиків завжди гладкий. Через цю характерну особливість песиків почали називати "Крисячий хвіст-спанієль".

Шерсть водяних спанієлів не линяє. Її вважають гіпоалергенною. Однак вони потребують регулярної стрижки, купання та вичісування, щоб виглядати якнайкраще.

  1. Стандартний пудель

Собака породи стандартний пудель
Собака породи стандартний пудель / Фото Getty Images

Стандартний пудель є найбільшим представником породи. Ці песики характеризуються високим рівнем інтелекту, вони легко піддаються дресируванню й можуть бути компаньйонами для дітей та літніх людей.

Шерсть пуделів не линяє та є гіпоалергенною, але вона дуже швидко росте. Пуделя потрібно стригти раз на 1 – 2 місяці, а також регулярно купати та розчісувати. Довга шерсть пуделів дає поле для експериментів: цих песиків можна стригти різними креативними способами.

Креативна стрижка пуделя
Креативна стрижка пуделя / Фото American Kennel Club

  1. Португальський водяний собака

Португальський водяний собака
Португальський водяний собака / Фото Getty Images

Ці красиві собаки протягом сотень років допомагали португальським морякам. Вони стрибали з човна на човен, доставляючи повідомлення, діставали порвані сітки й навіть допомагали заганяти у сітку рибу.

У цієї породи дуже густа шерсть, що захищає їх від холодної води. Песики не линяють, а їх шерсть вважають гіпоалергенною. Португальські водні собаки можуть мати чорне або коричневе з білим забарвлення.

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  1. Французький жорсткошерстий пойнтер

Собака породи французький жорсткошерстий пойнтер
Собака породи французький жорсткошерстий пойнтер / Фото Getty Images

Собака мисливської породи. Цих пойнтерів вивели у Нідерландах. Зараз їх активно використовують для полювання на птахів.

Жорсткошерсті пойнтери мають пряму, густу двошарову шерсть. Вона не линяє, але потребує регулярного вичісування – принаймні раз на тиждень.