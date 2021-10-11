Відомо, що Стів Маккей завжди полюбляв робити безглузді костюми на Гелловін. Улюблені собаки не стали винятками у сімейних традиціях

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"Одного разу я зробив костюм ще й для Бастера. Це було доволі смішно, і багатьом сподобалось. Після цього я почав робити це щороку", – додав Маккей. Коли у сім’ї з’явилася ще й Бінс, вона також отримала свої костюми.

Більшість образів чоловік виготовляє з фетру, картону та клею. Крім того, намагається обирати для кожного собаки індивідуальне вбрання. Наприклад, Бастер обожнює смаколики, тому костюми у нього зазвичай у формі їжі. Бінс навпаки не любить великі вбрання, але їй подобаються капелюхи та окуляри.

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"Бастер зовсім не проти. Іноді він виглядає серйозним на фотографіях, але це лише тому, що дивиться на собачі смаколики", – додав Стів Маккей.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Дивіться фото костюмів для собак: