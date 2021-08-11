Хазяйка навчила дзвонити: як пес сповістив, що у дворі ведмеді – вражаюче відео

Собака Дейзі випадково врятувала свою власницю від ведмедів. Дикі звірі вирішили поплавати у басейні на подвір'ї будинку в Каліфорнії.

Власниця привчила песика щоразу дзвонити у невеличкий дзвоник, коли тварина хотіла вийти у двір. Це вміння врятувало їй життя.

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Дейзі та її хазяйка мешкають у Каліфорнії. Собака хотіла вийти на прогулянку подвір'ям і сповістила про це.

На щастя, власниця песика на ім'я Кресс подивилася у вікно перед тим, як випустити свою улюбленицю.

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У басейні плавала родина ведмедів. Кресс почала знімати диких звірів на відео, а Дейзі в цей момент продовжувала дзвонити у дзвоник і не розуміла, чому її не випускають.

Я не думаю, що вона може вийти прямо зараз, – говорить Кресс на відео.

Зрештою, пухнаста родина вийшла з басейну і спокійно покинула двір.

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Ведмеді плавають у басейні: відео