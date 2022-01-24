Самиці на прізвисько Белла зараз близько 2 років. Усе своє життя вона мешкає в притулку Королівського товариства щодо запобігання жорстокому поводженню з тваринами.

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Усі 2 роки свого життя тварина провела в притулку / Фото RSPCA

Собака любить закопуватися в іграшки

Життя Белли розпочалося якраз тоді, коли світ охопила пандемія COVID. Можливо, саме тому їй ще ніхто не подарував дім.



Белла та купа її іграшок / Фото RSPCA

Белла – дуже мила собака, однак вона має деякі труднощі у спілкуванні з іншими псами. Їй не надто комфортно проводити час з тваринами.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Натомість Белла надає перевагу іграшкам. Їх у неї дуже багато. Собака закопується у купу своїх іграшок і так відчуває спокій та радість.

Улюблена іграшка Белли – Вінні Пух.



М'які іграшки заспокоюють тварину / Фото RSPCA

Зараз собака перебуває на шляху до реабілітації. Її вчать взаємодіяти з іншими псами, щоб із часом у хвостатої красуні з'явився шанс знайти дім.



Белла проходить курс реабілітації, щоб знайти дім / Фото RSPCA

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