Самке по кличке Белла сейчас около 2 лет. Всю свою жизнь она живет в приюте Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными.
Читайте также Вкусно и полезно: чем обогатить и разнообразить рацион любимого котика
Все 2 года своей жизни животное провело в приюте / Фото RSPCA
Собака любит зарываться в игрушки
Жизнь Беллы началась как раз тогда, когда мир охватила пандемия COVID. Возможно, поэтому ей еще никто не подарил дом.
Белла и куча ее игрушек / Фото RSPCA
Белла – очень милая собака, однако она испытывает некоторые трудности в общении с другими псами. Ей не очень комфортно проводить время с животными.
Зато Белла предпочитает игрушки. Их у нее очень много. Собака закапывается в кучу своих игрушек и так чувствует покой и радость.
Любимая игрушка Беллы – Винни Пух.
Мягкие игрушки успокаивают животное / Фото RSPCA
В настоящее время собака находится на пути к реабилитации. Ее учат взаимодействовать с другими псами, чтобы со временем у хвостатой красавицы появился шанс найти дом.
Белла проходит курс реабилитации, чтобы найти дом / Фото RSPCA
Впечатляет Выманили с помощью дрона с сосиской: удивительная история спасения собаки
Собака плыла 10 километров по реке Днестр, чтобы найти хозяев: смотрите видео