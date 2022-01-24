Самке по кличке Белла сейчас около 2 лет. Всю свою жизнь она живет в приюте Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными.

Читайте также Вкусно и полезно: чем обогатить и разнообразить рацион любимого котика



Все 2 года своей жизни животное провело в приюте / Фото RSPCA

Собака любит зарываться в игрушки

Жизнь Беллы началась как раз тогда, когда мир охватила пандемия COVID. Возможно, поэтому ей еще никто не подарил дом.



Белла и куча ее игрушек / Фото RSPCA

Белла – очень милая собака, однако она испытывает некоторые трудности в общении с другими псами. Ей не очень комфортно проводить время с животными.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия обязательно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Зато Белла предпочитает игрушки. Их у нее очень много. Собака закапывается в кучу своих игрушек и так чувствует покой и радость.

Любимая игрушка Беллы – Винни Пух.



Мягкие игрушки успокаивают животное / Фото RSPCA

В настоящее время собака находится на пути к реабилитации. Ее учат взаимодействовать с другими псами, чтобы со временем у хвостатой красавицы появился шанс найти дом.



Белла проходит курс реабилитации, чтобы найти дом / Фото RSPCA

Впечатляет Выманили с помощью дрона с сосиской: удивительная история спасения собаки