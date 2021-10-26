На відео, яке активно ширилося соціальними мережами, можна побачити, що пес не знав як вийти з будинку.

Цікаво З першого дня і назавжди: 5 гарантій від Friskies® для ваших улюбленців

Чотирилапий звик, що на вхідних дверях завжди було скло, що відповідно не дозволяло виходити на вулицю.

Коли господарі забрали скляну поверхню, пес не міг зрозуміти, що не так та як йому виходити. Він підійшов до дверей та кілька разів помахав лапкою, щоб перевірити, що там дійсно нічого немає. Проте це його не переконало, адже пес відмовлявся виходити, поки двері були зачинені, хоч і без скляної поверхні.

Дивіться відео: як собака намагалася вийти через двері без скла

Люди активно залишали коментарі під відео:

"Довіряй, але перевіряй".

"Відкрийте йому вже двері".

"Правильно! Все повинно бути по регламенту".

"Зламали собаку".

Читайте також Закривала своєю парасолею, а сама мокла: як дівчинка намагалася сховати собаку від дощу

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.