У ролику видно, що маленька дівчинка намагалася сховати собаку від дощу, затуливши своєю парасолькою.

Цікаво З першого дня і назавжди: 5 гарантій від Friskies® для ваших улюбленців

Дитина активно піклувалася про тварину, хоч сама увесь цей мокла, адже мала одягнену тільки куртку з капюшоном. Крім цього, дівчинка взагалі не звертала уваги на людей навколо. Для неї було головною метою – захистити чотирилапого.

У соціальних мережах люди активно залишали свої коментарі під відео:

"Віра в людство не втрачена".

"Якби всі люди були такі ж добрі, наш світ би став набагато кращим місцем".

"Дитина розуміє: не у всіх є дах і їжа. Вона виросте чудовою людиною".

"У мене полилися сльози".

Читайте також Піклується та заміняє маму: як собака виховує маленьку вівцю – миле відео

Дивіться відео: як дівчинка ховала собаку від дощу

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.