На видео, которое активно распространялось социальными сетями, можно увидеть, что пес не знал как вийти из дома.

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Четвероногий привык, что на входной двери всегда было стекло, что соответственно не позволяло выходить на улицу.

Когда хозяева забрали стеклянную поверхность, пес не мог понять, что не так и как ему выходить. Он подошел к двери и несколько раз помахал лапкой, чтобы проверить, что там действительно ничего нет. Однако это его не убедило, ведь пес отказывался выходить, пока двери были закрыты, хоть и без стеклянной поверхности.

Смотрите видео: как собака пыталась выйти через дверь без стекла

Люди активно оставляли комментарии под видео:

"Доверяй, но проверяй".

"Откройте ему уже дверь".

"Правильно! Все должно быть по регламенту".

"Сломали собаку".

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