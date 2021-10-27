Організували вечірку-сюрприз: сім'я оригінально відсвяткувала день народження собаки

Сім'я вирішила влаштувати вечірку-сюрприз для свого собаки. Усе для того, аби незабутньо відсвяткувати його перший день народження.

Для вдалої вечірки-сюрпризу господарі запросили друзів, прикрасили будинок та придбали смаколики.

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На момент підготовки до свята ретривера Фреда відправили побігати на подвір'ї. Тільки коли стемніло, пса покликали до будинку, де на нього вже чекав сюрприз.



Іменинник Фред / Фото інстаграм

Коли Фред переступив поріг, господарі закричали "Сюрприз!", увімкнули світло й зі своїх укриттів вийшли гості. Пес зовсім не злякався, а радісно бігав по кімнаті та вітав друзів.

Дивіться відео: як Фред відреагував на вечірку-сюрприз

Крім того, Фред мав "крісло іменинника", в якому він сидів, притулившись до господині, поки друзі співали йому "Happy birthday".

Дивіться відео: як вітали собаку

Господарі зізналися, що довго думала перед тим, як влаштувати вечірку. Адже святкування дня народження собаки з таким розмахом може здаватися дивним. Проте вони люблять Фреда й хотіли для нього гарного свята.

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