В окулярах та спідниці-пачці: собака навчилася їздити на тракторі – курйозне відео

Брайан Райхелт опублікував відео, яке демонструє особливі вміння його собаки по кличці Зої. Що вміє чотирилапа – читайте у матеріалі.

Домашня улюблениця Зої вміє їздить на сільськогосподарському транспорті. Це їй вдається так вправно, ніби вона професійно займалася цим багато років.

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Собака ставить передні лапи на кермо та спокійно їде вперед. При цьому вона може інколи озиратися, щоб перевірити, чи все добре.

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Брайан Райхелт пригадав, що вперше Зої каталася на тракторі в березні 2018 року. Проте власник тільки нещодавно вирішив поділитися цим кумедним відео.

"Отже, це моя перша спроба використання робочого трактора. Поки все йде добре. Зауважте, я їжджу дуже повільно та обережно. Я завжди уважно дивлюся на дорогу через свої сонцезахисні окуляри", – написав Брайан Райхелт, мов від імені домашньої улюблениці Зої.

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