Обійми з коровами: вражаючий вид терапії придумали в США

Коли люди спілкуються з тваринами, то відчувають спокій. Саме тому в Каліфорнії відкрили незвичний притулок, де допомагають і людям, і чотириногим.

Притулок має промовисту назву The Gentle Barn, що можна перекласти як "Милий сарай". Тут мешкають корови, коні, лами, собаки, коти, свині, кури, вівці тощо.

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Усіх тварин врятували

Кожна тваринка в притулку має власну історію. Всі вони потрапили сюди від поганих власників, які жостстоко з ними обходилися.

Утримувати притулок для тварин – досить недешеве задоволення. Тому власники придумали цікавий бізнес – вони відкрили свої двері для людей, які хочуть спілкуватися з чотирилапими.

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.



У притулку можна поспілкуватися з різними тваринами / Фото з твітеру lily michaud

Першою була корова Будда

У притулку роблять акцент на спілкуванні з коровами. Перша корівка, з якою обіймалися люди, на жаль, вже померла. Вона була легендою притулку і за своє життя встигла "обійняти" понад 300 тисяч людей.



Мирні корівки дозволяють себе обійняти / Фото з твітеру lily michaud

Власниця притулку Еллі Лакс ще 20 років тому відчула заспокійливий вплив тварин та їх користь для психіки. А тому вирішила дати можливість спілкуватися зі звірами усім охочим.

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Також на території притулку працює веганський ресторан. На терапію сюди приїздять люди з усієї країни. Притулок навіть відкрив 2 філіали в інших штатах.



Процес годування зближує людей і тварин / Фото з твітеру lily michaud

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