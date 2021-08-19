У Німеччині безпритульним тваринам створили профілі у Tinder: це вже рятує їх

Притулок у Мюнхені вигадав нестандартний спосіб прилаштування тварин. Чотирилапим завели профілі у соцмережі тіндер, щоб утворити "найкращі пари" з ймовірними власниками.

Під час пандемії кількість тварин-безхатьків значно зросла. Звичні способи прилаштування переставали давати хороші результати.

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Притулок був переповнений через локдаун

Саме тому одного дня працівники мюнхенського притулку вирішили діяти інноваційно. Щороку вони опікувалися приблизно 8 тисячами безпритульних тварин. Втім, після локдауну кількість зросла на декілька тисяч, чотирилапим буквально не вистачало місця.

У першу чергу прилаштовувати вирішили тих, хто вже довгий час перебуває в притулку і ніяк не може знайти свою пару.



Кіт Гарфілд – один із підопічний притулку / Фото DPA

"It`s a match": що далі

Спершу вирішили відкрити акаунти для 15 тварин. Їх створили за усіма правилами мобільного додатка для знайомств: з фотографіями і даними. Про кожну з тварин написали її вподобання та коротеньку історію. Відтак їхні профілі почали з'являтися у потоці свайпу тіндера.

Звісно ж, більшість не могла прогорнути ліворуч "не подобається", коли з екрану дивилися милі котики і песики.



Коли людина прогортує праворуч, з'являється такий напис / Скриншот

Далі ті, хто зацікавився тваринками, через чати спілкувалися з ботами. Так встановлювали потенційних власників, і відсіювали тих, хто прогорнув "по приколу". Вже опісля на контакт виходили співробітники притулку, які задавали потенційним новим власникам уточнювальні питання.

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Наприклад, чи є в охочих завести собаку або кішку сад чи земельна ділянка, які житлові умови, скільки часу вони проводять на роботі, як багато часу зможуть приділяти своїм вихованцям тощо.

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Уже надалі кандидатів запрошували на співбесіду у притулок і першу очну зустріч. Лише після цього ухвалюють рішення і укладають відповідні договори про передачу.

Як тваринам у притулку створювали профілі у тіндері: дивіться відео

Програму запустили 8 серпня, і вона вже почала пов'язувати домашніх тварин з їх новими власниками. Представниця притулку Джилліан Мосс заявила, що до притулку надходили численні дзвінки від потенційних усиновлювачів, які бачили тварин на Tinder.