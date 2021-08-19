Во время пандемии количество беспризорных животных значительно возросло. Привычные способы пристройки переставали давать хорошие результаты.

Важно Кот из приюта или улицы: что нужно знать прежде, чем заводить нового питомца

Приют был переполнен из-за локдауна

Именно поэтому однажды работники мюнхенского приюта решили действовать инновационно. Ежегодно они занимались примерно 8 тысячами бездомных животных. Впрочем, после локдауна количество выросло на несколько тысяч, четвероногим буквально не хватало места.

В первую очередь пристраивать решили тех, кто уже долгое время находится в приюте и никак не может найти свою пару.



Кот Гарфилд – один из подопечный приюта / Фото DPA

"It`sa match": что дальше

Сначала решили открыть аккаунты для 15 животных. Их создали по всем правилам мобильного приложения для знакомств: с фотографиями и данными. О каждом из животных написали его предпочтения и коротенькую историю. Потом их профили начали появляться в потоке свайпов тиндера.

Конечно же, большинство не могло пролистать слева "не нравится", когда с экрана смотрели милые котики и собачки.



Когда человек листает вправо, появляется такая надпись / Скриншот

Далее те, кто заинтересовался животными, в чатах общались с ботами. Так устанавливали потенциальных владельцев, и отсеивали тех, кто пролистал "по приколу". Уже спустя на контакт выходили сотрудники приюта, которые задавали потенциальным новым владельцам уточняющие вопросы.

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Например, есть ли у желающих завести собаку или кошку сад или земельный участок, жилищные условия, сколько времени они проводят на работе, как много времени смогут уделять своим воспитанникам и тому подобное.

Нашей задачей является помогать домашним животным жить дольше, счастливой и здоровой жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев. Выбрать лучшую пищу для своих любимцев можно здесь .

Уже в дальнейшем кандидатов приглашали на собеседование в приют и первую очную встречу. Только после этого принимают решение и заключают соответствующие договоры о передаче.

Как животным в приюте создавали профили в тиндере: смотрите видео