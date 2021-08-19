Під час пандемії кількість тварин-безхатьків значно зросла. Звичні способи прилаштування переставали давати хороші результати.
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Притулок був переповнений через локдаун
Саме тому одного дня працівники мюнхенського притулку вирішили діяти інноваційно. Щороку вони опікувалися приблизно 8 тисячами безпритульних тварин. Втім, після локдауну кількість зросла на декілька тисяч, чотирилапим буквально не вистачало місця.
У першу чергу прилаштовувати вирішили тих, хто вже довгий час перебуває в притулку і ніяк не може знайти свою пару.
Кіт Гарфілд – один із підопічний притулку / Фото DPA
"It`s a match": що далі
Спершу вирішили відкрити акаунти для 15 тварин. Їх створили за усіма правилами мобільного додатка для знайомств: з фотографіями і даними. Про кожну з тварин написали її вподобання та коротеньку історію. Відтак їхні профілі почали з'являтися у потоці свайпу тіндера.
Звісно ж, більшість не могла прогорнути ліворуч "не подобається", коли з екрану дивилися милі котики і песики.
Коли людина прогортує праворуч, з'являється такий напис / Скриншот
Далі ті, хто зацікавився тваринками, через чати спілкувалися з ботами. Так встановлювали потенційних власників, і відсіювали тих, хто прогорнув "по приколу". Вже опісля на контакт виходили співробітники притулку, які задавали потенційним новим власникам уточнювальні питання.
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Наприклад, чи є в охочих завести собаку або кішку сад чи земельна ділянка, які житлові умови, скільки часу вони проводять на роботі, як багато часу зможуть приділяти своїм вихованцям тощо.
Уже надалі кандидатів запрошували на співбесіду у притулок і першу очну зустріч. Лише після цього ухвалюють рішення і укладають відповідні договори про передачу.
Як тваринам у притулку створювали профілі у тіндері: дивіться відео
Програму запустили 8 серпня, і вона вже почала пов'язувати домашніх тварин з їх новими власниками. Представниця притулку Джилліан Мосс заявила, що до притулку надходили численні дзвінки від потенційних усиновлювачів, які бачили тварин на Tinder.