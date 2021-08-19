Чи корисно обіймати собак: що кажуть вчені

Дослідники оцінили психічний стан 284 студентів до та після того, як вони зустрілися зі службовим псом. З'ясувалося, що спілкування з собакою значно покращило загальний стан молоді.
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Обіймати собак корисно
Учасників експерименту розділили на 3 групи. Перша могла торкатися, гладити й обіймати собак. Члени другої групи могли взаємодіяти з собакою з доторками або без доторків, а третьої – спілкувалися тільки з дресувальником, без присутності песика.
Після того учні вимірювали свої позитивні та негативні емоції, рівень щастя, відчуття соціальної взаємодії та інтеграції й навіть рівень суму за рідним домом.
Обійми з собаками покращують настрій / Фото Unsplash
Всі 3 групи заявили, що спілкування з собаками пішло їм на користь. Але тільки ті, хто мав змогу торкатися собаки, відчули справді значне покращення свого самопочуття.
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Собак радять використовувати, щоб покращити адаптацію дітей в школі / Фото Unsplash
Що радять вчені
- Оскільки студенти та учні повертаються до очних занять, взаємодія з собаками могла б допомогти їм краще соціалізуватися.
- Науковці радять залучати собак-терапевтів до процесу навчання.
- "Це дієвий спосіб зменшити стрес", – говорить доктор Бінфет, очільник дослідження.