Неймовірно милі костюми для домашніх тварин на Геловін: 30+ чарівних фото
Джерело:24 канал
Геловін – свято, що подобається і дітям, і дорослим. Наші домашні улюбленці також не хочуть залишатися осторонь, коли вся родина святкує. Тільки погляньте на ці чудові костюми для собак, котів, морських свинок і навіть ящірок. Чимало з них просто зробити власноруч.
Геловін починають святкувати увечері 31 жовтня, напередодні Дня усіх святих. Ви ще можете зробити неповторний костюм для свого чотирилапого. Або ж просто помилуватися фотографіями улюбленців, які святкують цей день разом зі своїми господарями.
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Прості костюми, які можна зробити власноруч
Джерело: Daily Paws
Ці нескладні костюмчики можна зробити за кілька годин до свята. Ваш улюбленець точно вразить гостей своїм чарівним виглядом!
Паперовий стакан зі Старбаксу
Фото percy_the_papillon_dog
Пес-губка для миття
Фото winniethegwp
Гаррі Поттер
Фото twoweedogs
Чарівний привид у простирадлі
Фото hudsonandlevisworld
Милий кажан
Фото alanaclerkin
Дивіться більше фото простих костюмів / Фото з інстаграму
Костюми для собак
Джерело: Unsplash
Собаки – домашні улюбленці, які завжди поруч із господарем. Звісно, вони не хочуть залишатися осторонь сімейних свят. За смаколики можна вмовити майже будь-якого песика одягнути костюм та насолоджуватися вечіркою разом із вами.
Милий привид у простирадлі
Фото Unsplash
Мопс-Йода
Фото Unsplash
Пес-Бетмен
Фото Unsplash
Геловінська прикраса для песика
Фото Unsplash
Собака, якого одягнули людиною
Фото Unsplash
Дивіться фото з традиційного Геловінського параду собак в Нью-Йорку / Фото з інстаграму / Джерело Daily Paws
Нашим завдання є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду. Фахівці Purina® розуміють і поділяють сильне почуття любові та поваги, які відчувають власники домашніх улюбленців. Обрати найкращу їжу для своїх улюбленців можна тут.
Костюми для котів
Джерело: Daily Paws
Котиків складніше змусити приміряти костюмчик, але терпіння та смаколики зможуть вам допомогти. Для котів теж існує чимало цікавих геловінських образів.
Вампір
Фото Unsplash
Симпатичний гарбузик
Фото Unsplash
Кіт та пес Дракули
Фото Chewy.com
Милі авокадо
Фото Chewy.com
Костюм бабусі
Фото Chewy.com
Костюми для маленьких тварин
Маленькі тваринки дуже мило виглядають у геловінських костюмчиках. Навряд чи ваша ящірка чи морська свинка із задоволенням будуть носити цей костюм протягом цілого вечора, але миле фото ви точно встигнете зробити.
Морська свинка-пожежник
Фото Frisco
Перетворіть свою ящірку в дракона
Фото Thrills&Chills
Свинка-кетчуп
Фото Thrills&Chills
Хом'ячок-акула
Фото Cyeollo
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Милий крихітний Бетмен
Фото Rubie`s
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