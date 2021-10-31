Неймовірно милі костюми для домашніх тварин на Геловін: 30+ чарівних фото

Геловін – свято, що подобається і дітям, і дорослим. Наші домашні улюбленці також не хочуть залишатися осторонь, коли вся родина святкує. Тільки погляньте на ці чудові костюми для собак, котів, морських свинок і навіть ящірок. Чимало з них просто зробити власноруч.

Геловін починають святкувати увечері 31 жовтня, напередодні Дня усіх святих. Ви ще можете зробити неповторний костюм для свого чотирилапого. Або ж просто помилуватися фотографіями улюбленців, які святкують цей день разом зі своїми господарями.

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Прості костюми, які можна зробити власноруч

Джерело: Daily Paws

Ці нескладні костюмчики можна зробити за кілька годин до свята. Ваш улюбленець точно вразить гостей своїм чарівним виглядом!

Паперовий стакан зі Старбаксу



Фото percy_the_papillon_dog

Пес-губка для миття



Фото winniethegwp

Гаррі Поттер



Фото twoweedogs

Чарівний привид у простирадлі



Фото hudsonandlevisworld

Милий кажан



Фото alanaclerkin

Дивіться більше фото простих костюмів / Фото з інстаграму

Костюми для собак

Джерело: Unsplash

Собаки – домашні улюбленці, які завжди поруч із господарем. Звісно, вони не хочуть залишатися осторонь сімейних свят. За смаколики можна вмовити майже будь-якого песика одягнути костюм та насолоджуватися вечіркою разом із вами.

Милий привид у простирадлі



Фото Unsplash

Мопс-Йода



Фото Unsplash

Пес-Бетмен



Фото Unsplash

Геловінська прикраса для песика



Фото Unsplash

Собака, якого одягнули людиною



Фото Unsplash

Дивіться фото з традиційного Геловінського параду собак в Нью-Йорку / Фото з інстаграму / Джерело Daily Paws

Костюми для котів

Нашим завдання є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду. Фахівці Purina® розуміють і поділяють сильне почуття любові та поваги, які відчувають власники домашніх улюбленців. Обрати

Джерело: Daily Paws

Котиків складніше змусити приміряти костюмчик, але терпіння та смаколики зможуть вам допомогти. Для котів теж існує чимало цікавих геловінських образів.

Вампір



Фото Unsplash

Симпатичний гарбузик



Фото Unsplash

Кіт та пес Дракули



Фото Chewy.com

Милі авокадо

Фото Chewy.com

Костюм бабусі



Фото Chewy.com

Костюми для маленьких тварин

Маленькі тваринки дуже мило виглядають у геловінських костюмчиках. Навряд чи ваша ящірка чи морська свинка із задоволенням будуть носити цей костюм протягом цілого вечора, але миле фото ви точно встигнете зробити.

Морська свинка-пожежник



Фото Frisco

Перетворіть свою ящірку в дракона



Фото Thrills&Chills

Свинка-кетчуп



Фото Thrills&Chills

Хом'ячок-акула



Фото Cyeollo

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Милий крихітний Бетмен



Фото Rubie`s

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