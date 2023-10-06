Читайте також Собака їсть траву: чому і коли через це варто непокоїтися

Неприємний запах у собак може бути ознакою хвороби

Варто відзначити, що помітна зміна поведінкових моделей домашньої тварини може служити ознакою потенційної хвороби. Можна спостерігати зниження рівня активності в поєднанні зі зниженням активності в грі з м'ячем.

Також стан шерсті домашнього улюбленця може дати цінну інформацію про його загальний стан здоров'я. Наявність залисин або надмірне випадання волосся не повинні залишатися непоміченими.

Ще одна характеристика, на яку слід звернути увагу, – це поява неприємного запаху з рота, що може свідчити про основне захворювання. Отже, вкрай важливо залишатися пильним і спостережливим до будь-яких змін у самопочутті наших улюблених домашніх тварин.

Власникам домашніх тварин рекомендується звернутись до ветеринара, якщо їхні улюбленці відчувають втрату апетиту. Дуже важливо бути уважним, коли тварина не зацікавлена в споживанні їжі, оскільки це може свідчити про проблеми зі здоров'ям. Стрес часто може бути фактором, що сприяє зміні апетиту домашніх тварин.

Про що свідчить несвіжий подих у собак / Фото UnSplash

Крім того, надмірна спрага, яку виявляє домашня тварина, також може бути сигналом про можливі проблеми зі здоров'ям.

Фахівці в цій галузі наголошують, що не варто ігнорувати такі зміни в самопочутті вихованця. Тому настійно рекомендують своєчасно записатися на консультацію до кваліфікованого ветеринарного фахівця, який зможе детально оцінити стан вашого вихованця і поставити точний діагноз.