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Неприятный запах у собак может быть признаком болезни

Следует отметить, что заметное изменение поведенческих моделей домашних животных может служить признаком потенциальной болезни. Можно наблюдать понижение уровня активности в сочетании со снижением активности в игре с мячом.

Также состояние шерсти домашнего питомца может дать ценную информацию о его общем состоянии здоровья. Наличие залысин или чрезмерное выпадение волос не должно оставаться незамеченным.

Еще одна характеристика, на которую следует обратить внимание – это появление неприятного запаха изо рта, что может свидетельствовать об основном заболевании. Следовательно, очень важно оставаться бдительным и наблюдательным к любым изменениям в самочувствии наших любимых домашних животных.

Владельцам домашних животных рекомендуется обратиться к ветеринару, если их любимцы испытывают потерю аппетита. Очень важно быть внимательным, когда животное не заинтересовано в употреблении пищи, поскольку это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Стресс часто может являться фактором, способствующим изменению аппетита домашних животных.

О чем свидетельствует несвежее дыхание у собак / Фото UnSplash

Кроме того, чрезмерная жажда, которую обнаруживает домашнее животное, также может являться сигналом о возможных проблемах со здоровьем.

Специалисты в этой области отмечают, что не стоит игнорировать такие изменения в самочувствии питомца. Поэтому настоятельно рекомендуют своевременно записаться на консультацию к квалифицированному ветеринарному специалисту, который сможет подробно оценить состояние вашего питомца и поставить точный диагноз.