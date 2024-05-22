Не всі живуть довго: яка популярна порода котів має набагато коротшу тривалість життя, ніж інші

Котики вже давно стали невідійманими членами сімей, які приносять радість і любов у життя своїх господарів. Тому не дивно, що кожен хоче, аби пухнастик був поряд якомога довше.

На жаль, не всі породи котів живуть довго. Існує один пухнастий вид, представники якого мають тривалість життя коротшу за інших. Про неї – далі у матеріалі.

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Сфінкси мають набагато коротшу тривалість життя, ніж інші

Нещодавнє дослідження, проведене Королівським ветеринарним коледжем (RVC) у Великій Британії та Національним університетом Чунг Сінг (NCHU) на Тайвані, виявило, що в той час, як домашні коти зазвичай живуть до 18 років, середня тривалість життя безшерстих сфінксів становить лише 6,8 року. Це робить їх породою домашніх котів з найнижчою тривалістю життя.

Вчені вважають, що це може бути пов'язано з декількома породними захворюваннями. Так, коти-сфінкси – це безшерста порода. Вони кращі для тих, хто чутливий до котячої шерсті, але вони не є повністю гіпоалергенними, оскільки вони все ще скидають клітини шкіри.



Сфінкси мають набагато коротшу тривалість життя, ніж інші / Фото Unsplash

Натомість виявилося, що бірманські породи мають найдовшу тривалість життя – 14,4 року, за ними йдуть метиси – 11,9 року і сіамські – 11,7 року.

Розуміння типової залишкової тривалості життя також може допомогти власникам і ветеринарам при прийнятті складних рішень щодо найкращого варіанту лікування для захисту загального добробуту кота,

— додали дослідники.

Середня тривалість життя котів у Британії становить 11,7 року. Було виявлено, що самки, як правило, переживуть самців на 1,33 року. Дослідники також виявили, що породисті коти, ймовірно, живуть менше, як і ті, які були занадто легкими або занадто важкими.

До слова, раніше Pets24 з'ясовував, скільки живуть коти й кішки. Також у матеріалі можна дізнатися, що впливає на тривалість життя наших домашніх улюбленців.