Не вагітний, сидить на дієті: товстий кіт став зіркою лікарні для тварин – курйозні фото

27 серпня 2021 , 08:40
Читать новость на русском

Джерело:

The DoDo

Цей кіт настільки повненький, що люди жаліють його та думають, що він вагітний. А дехто навіть хоче забрати собі пухнастика.

Цього красунчика звуть Товстий Фред. Він проводить свої дні, блукаючи коридорами клініки для тварин Furry Friends в Луїзіані, США.

До теми Здорова шкіра та сяюча шерсть кота: видимий результат за 3 тижні з Purina ONE®

Товстий Фред вводить людей в оману


Фред полюбляє зустрічати відвідувачів лікарні / Фото Furry Friends Animal Hospital

Котика всиновила ветеринарка Марсія Рідель. Вона забрала його з місцевого притулку. Тоді він важив рекордних 13 кілограмів.

Дуже скоро Марсія з'ясувала, що котику подобається жити в клініці та зустрічати усіх відвідувачів. Вдома він не отримував такої кількості уваги.


Кіт полюбляє дивитися у вікно / Фото Furry Friends Animal Hospital

Товстий Фред вважає, що люди призначені для того, щоб давати йому їсти, – розповідає власниця.

Однак 90% відвідувачів переконані, що це киця і що вона вагітна. Але це просто жир.


Кіт важив понад 13 кілограмів / Фото Furry Friends Animal Hospital

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

Ситуація ускладнюється тим, що Товстий Фред любить сидіти біля вікна та дивитися на вулицю. Його кругла фігура викликає занепокоєння в перехожих.

Власниця почепила оголошення на вікно

Щоб виправити ситуацію, Марсія вирішила повісити на вікно оголошення.


Фото Furry Friends Animal Hospital

Напис на оголошенні:

  • Це Товстий Фред.
  • Це хлопчик.
  • Він не вагітний.
  • Він важить 28 фунтів (близько 13 кілограмів).
  • Так, він на дієті.
  • Ні, вона не дуже добре працює.
  • Товстий Фред любить людей.
  • Ви можете зайти та погладити його.
  • Він сидить на руках дітей і полюбляє, кого його чухають біля стегон.
  • Товстого Фреда не можна всиновити, але в нас є його менші копії.

Якби товстий Фред міг прочитати табличку, ймовірно, він написав би, що він не на дієті, – жартує його власниця.


Товстий Фред сидить на дієті / Фото Furry Friends Animal Hospital

Вам сподобається Хвостаті хулігани: 10 улюбленців, яким усе сходить з лап

Втім, котик і справді худне. Під час останнього зважування він важив 25 фунтів – близько 11 кілограмів. Це все ще багато, але загалом котик здоровий.


Завдяки зусиллям власниці Товстий Фред трохи схуд / Фото Furry Friends Animal Hospital

Автор: Аліна Рудченко