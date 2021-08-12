Не лише для того, щоб махати: навіщо собакам хвіст

Більшість напевно вважає, що песики за допомогою хвоста висловлюють щастя та показують, що дуже раді вас бачити. Але насправді природа дала їм цю пухнасту деталь не лише для цього.

За допомогою хвостика собаки здатні спілкуватись, тримати рівновагу та позначати свою територію. Детальніше про це читайте далі у нашому матеріалі.

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Навіщо собакам хвіст

Рівновага



Хвостик допомагає тримати рівновагу під часу бігу / Фото Unsplash

Хвости у собак допомагають тваринам тримати рівновагу та змінювати напрямок. Річ у тім, що під час бігу, коли собака повертає, передні лапи рухаються в одному напрямку, а заднім допомагає тримати курс саме хвостик. Те саме стосується і вузьких перекладин, де важливо тримати рівновагу.

Спілкування

Собаки використовують хвости для того, щоб спілкуватись зі своїми господарями та іншими тваринами, і зараз мова не лише про радісні виляння.

Собаки в основному є невербальними комунікаторами, а це означає, що вони використовують своє тіло, включаючи хвости, для спілкування. Положення, швидкість махання і навіть напрямок – все це про щось говорить,

– пояснює ветеринарка Сара Вутен.



Хвостик може розповісти про настрій собаки / Фото Unsplash

Позначення території

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®

Хвіст не лише дає можливість зрозуміти емоції собаки, але й поширює аромат і тим самим дозволяє йому помітити територію. Улюбленці з характером, які хочуть домінувати, тримають хвіст високо і виділяють більше запаху, ніж спокійний та покірний собака. Тому деякі зазвичай привертають більше уваги.

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