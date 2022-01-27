Не линяють і не мають запаху: 5 порід собак, ідеальних для квартири
Джерело:Newsweek
Якщо мешкаєте в умовах міста, але все одно хочете завести собаку – зверніть увагу на прості у догляді породи. Вони майже не залишають у квартирі шерсті та мають нейтральний запах.
Пудель
Пуделі дуже охайні собаки, які ретельно доглядають за своєю шубкою. Але кучерява шерсть пуделів росте дуже швидко – тому їх потрібно регулярно стригти та водити до грумера.
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Пудель / Фото Pixabay
Бішон фризе
Ці невеликі собаки чудово підходять для проживання у квартирі – вони люблять дітей, легко піддаються дресируванню та майже не линяють. Бішонів фризе можна стригти, а можна відрощувати їх шерсть, надаючи собаці вигляду "овечки".
Однак біла шерсть собак потребує не тільки регулярного вичісування та купання, а ще й спеціального корму., щоб зберегти свій красивий вигляд.
Бішон фризе / Фото Pixabay
Йоркширский тер'єр
Шерсть йоркширских тер'єрів вважають гіпоалергенною. Вона майже не випадає і схожа за структурою на людське волосся.
Якщо ви хочете відрощувати шерсть песика, її потрібно регулярно мити та вичісувати. Якщо немає бажання займатися цим, собаку можна підстригти й одягати в теплий комбінезон на прогулянки.
Йоркширський тер'єр / Фото Pixabay
Китайський чубатий собака
Ці невеликі пси чудово підходять для утримання в квартирі. Вони майже не мають шерсті, а тому не линяють.
Однак ніжна шкіра китайських чубатих потребує догляду. Цим собакам потрібен гіпоалергенний шампунь, а також одяг – адже вони чутливі до спеки та холоду.
Китайський чубатий собака / Фото Pixabay
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Басенджі
Особливістю цієї породи собак є те, що вона не тільки майже не линяють, а ще й не гавкають. Коротка шерсть басенджі потребує мінімального догляду.
Однак митися басенджі також не надто люблять – дається взнаки африканське коріння породи.
Басенджі / Фото Pixabay
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