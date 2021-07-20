Назвали тварин, які забруднюють планету більше, ніж мільйон авто

Міжнародна група дослідників провела декілька різнопланових аналізів, щоб визначити кліматичну шкоду, яку завдає один вид диких тварин. Виявилося, що вони можуть здійснювати викиди в атмосферу, що співвідносні з мільйоном авто.

Йдеться про диких кабанів. Учені з Квінслендського та Кентерберійського університету дослідили їхній вплив на екологію на 5 континентах.

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Як кабани шкодять довкіллю

Виконуючи життєво необхідну річ – пошук їжі. Річ у тім, що кабани риють ґрунти, щоб знайти їжу. І тут йдеться не лише про вишукані трюфелі, а і загалом про усі наїдки.

Доктор Крістофер О'Брайан заявив, що постійно зростаюча популяція диких свиней у всьому світі може становити значну загрозу для клімату.

Дикі свині так само, як трактори, що орють поля, перевертають ґрунт, щоб знайти їжу,

– сказав доктор О'Брайан.



Дикі кабани завдають значної шкоди атмосфері / Фото з Pixabay

Коли ґрунти порушуються, вуглець викидається в атмосферу. Оскільки ґрунт містить майже втричі більше вуглецю, ніж в атмосфері, навіть невелика його частка, що виділяється з ґрунту, може прискорити кліматичні зміни.

Викорінюючи вуглець, що потрапив у ґрунт, дикі свині щорічно викидають по всьому світу близько 4,9 мільйона тонн вуглекислого газу, що еквівалентно 1,1 мільйона автомобілів.

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Як виконали дослідження про кабанів

Вчені використали прогнозні моделі популяції в поєднанні з передовими методами картографування. Моделі дослідження показали, що дикі свині, скоріше за все, викорчовують площу від 36 000 до 124 000 квадратних кілометрів у довкіллі, на якому живуть.

Це величезна кількість земель, і це не тільки впливає на здоров'я ґрунту та викиди вуглецю, але це також загрожує біорізноманіттю та продовольчій безпеці, заявляють вчені.

Потім вони змоделювали кількість ґрунтової площі, порушеної в результаті довготривалого вивчення пошкоджень диких свиней у цілому ряді кліматичних умов, типів рослинності та височин, що охоплюють низинні луки до субальпійських лісових масивів.

Як кабани риють землю і для чого

Дані з КМК

В п'ятаку у кабана є спеціальна кісточка, яка дозволяє йому користуватися носом, як лопатою. Тобто він може рити і землю, і сніг, і лід, і перевертати важкі колоди.

За запахом вони знаходять собі поживу.

Кабани всеїдні, якщо вони щось знайшли, то обов'язково з'їдять це.

Харчуються кабани різними комахами, дрібними гризунами, корінням, жолудями, грибами, а також можуть харчуватися падлом.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.