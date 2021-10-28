Найсумніша мордочка: пес влаштував драму, коли господар збирався їхати на роботу

У Тайвані лабрадор тер'єр на прізвисько Тімо справжній улюбленець сім'ї. Нещодавно господар опублікував відео, як чотирилапий реагував на те, що чоловік йшов на роботу.

На кадрах, які опублікував господар, видно, що Тімо вийшов провести чоловіка на роботу. Під час цього він скорчив "найсумнішу" мордочку у світі.

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Він ніби намагався "гіпнозувати" чоловіка з тугою в очах, аби той не йшов на роботу й не залишав Тімо. Проте коли господар вигукнув ім'я домашнього улюбленця, той одразу все забув й активно завиляв хвостом, став радісним.

Дивіться відео: як пес проводжав господаря

Господар додав, що Тімо дуже товариський. Крім того, чоловік полюбляє приділяти йому багато часу. В соціальних мережах він публікує багато фото та відео разом зі своїм улюбленцем.



Тімо з господарем​ / Фото Фейсбук

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