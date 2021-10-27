Люблять воду

Лабрадор-ретривер єдина порода собак у світі, яка має перетинчасті лапи, що дає можливість добре плавати. Крім того, у них широкий хвіст, який виконує функцію керма у воді.

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Можуть робити майже все

Завдяки своєму розуму, прагненню догодити та готовності наполегливо працювати, лабрадори є неоціненними працівниками в різних сферах. Вони одні з найпопулярніших варіантів для пошуково-рятувальних робіт, виявлення бомб і наркотиків, а також їм підійде роль собак-терапевтів.

Енергійні

Попри те, що ця порода виглядає розслабленою, вона створена бігати, плавати та працювати. Ті собаки, які не отримують достатньо фізичних навантажень, включаючи принаймні один довгий та швидкий біг на день, можуть демонструвати деструктивну поведінку. Наприклад, жування предметів чи втечу з двору.



Енергійні / Фото Getty Images​

Варто займатися з кінологом

Ці сміливі собаки надзвичайно сповнені енергією, тому їм необхідне правильне навчання та соціалізація. Завдяки їхньому розуму, заняття з кінологом можуть бути в задоволення як для собаки, так і для власника.

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.

Бувають 3 кольорів

Лабрадори-ретривери бувають трьох кольорів: жовтий, чорний і шоколадний.



3 види кольорів породи / Фото Eromit Labrador Retrievers

Універсальні спортивні собаки

Завдяки властивому їм розуму, слухняності та бажанню догодити, собаки цієї породи досягають успіху в різноманітних видах спорту. Крім пірнання та полювання, їм, як правило, добре вдаються ігри на спритність та послух.

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Колір не є ознакою характеру

Існує твердження, що жовті представники є найбільш ледачими у цій породі, а чорні – найкращі мисливці. Проте все це немає підтвердження наукою.