На кадрах, что опубликовал хозяин, видно, что Тимо вышел провести мужчину на работу. Во время этого он скорчил "самую печальную" мордочку в мире.

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Он как будто пытался "гипнозировать" мужчину с тоской в глазах, чтобы тот не шел на работу и не покидал Тимо. Однако, когда хозяин воскликнул имя домашнего любимца, тот сразу все забыл и активно завилял хвостом, стал радостным.

Смотрите видео: как пес провожал хозяина

Хозяин добавил, что Тимо очень общителен. Кроме того, мужчина любит уделять ему много времени. В социальных сетях он публикует много фото и видео вместе со своим любимцем.



Тимо с хозяином / Фото Фейсбук

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