На кадрах, які опублікував господар, видно, що Тімо вийшов провести чоловіка на роботу. Під час цього він скорчив "найсумнішу" мордочку у світі.
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Він ніби намагався "гіпнозувати" чоловіка з тугою в очах, аби той не йшов на роботу й не залишав Тімо. Проте коли господар вигукнув ім'я домашнього улюбленця, той одразу все забув й активно завиляв хвостом, став радісним.
Дивіться відео: як пес проводжав господаря
Господар додав, що Тімо дуже товариський. Крім того, чоловік полюбляє приділяти йому багато часу. В соціальних мережах він публікує багато фото та відео разом зі своїм улюбленцем.
Тімо з господарем / Фото Фейсбук
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