Найстрашніша морська істота: факти про медуз, які ви могли не знати

Кожен з нас, буваючи на морі, неодноразово стикався з медузами. Ми вважаємо їх дуже простими та безпечними, вони можуть хіба що вжалити. Але медузи не такі безневинні, як здається на перший погляд.

Попри свою голлівудську репутацію, акули – далеко не найнебезпечніша істота, яка живе у водах океанів. Натомість медузи, з якими мало хто асоціює небезпеку, мають викликати більшу тривогу.

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Декілька фактів про медузу дивують. Зокрема, в медуз взагалі немає мізків. Вони спокійно плавають у воді без цього органу. Теж саме із серцем – воно просто відсутнє.

Медузи – дуже цікаві істоти / Фото Unsplash

Медуза складається з води на 95%. Саме тому, коли ми беремо їх до рук, вони дуже нагадують желе. Але не варто чіпати усіх медуз – деякі з них особливо небезпечні. Окрім того, медузи можуть жалити навіть після того, як загинули.

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Також медузи можуть бути безсмертними. Вид Turritopsis dohrnii легко може переходити від віку дитини до дорослої особини багато разів.

Від безневинності до смертельної небезпеки / Фото Unsplash

Найбільша медуза – Левова грива – досягає у довжину понад 30 метрів! Але це ще не все. Об'єднавшись, медузи можуть штовхнути 10-тонний рибальський човень.

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Звання найбільш небезпечної істоти також належить кубомедузі – від її щупалець загинуло вже понад 100 людей. Тому не варто легковажно ставитися до медуз – вони можуть бути дуже небезпечними.