Риби з ніжками або вагітні чоловічі особини – це не вигадка поганого природознавця, а реальні приклади неймовірного процесу еволюції. Знайомтеся з тваринами, які вразять кожного своєю оригінальністю.
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Прозора жаба
У тропічних лісах Центральної та Південної Америки живуть дивовижні жаби, биття серця яких може побачити кожен.
Прозора жаба / Фото LiveScience
Зазвичай вони оточені зеленню, тож зелене забарвлення зверху та "прозорий" знизу тулуб ідеально підходять для маскування.
Риба з ніжками
Аксолоти – це дивовижні рибки, які мають ніжки та активно їх використовують, гуляючи по дну озер та каналів.
Прогулянка по дну / Фото LiveScience
Аксолоти ніколи не виходять з води, ареал їхнього поширення – озера поблизу Мехіко. Вони виростають до 30 сантиметрів у довжину та харчуються дрібними комахами.
Вагітний самець
Морські коники, морські комарі та морські дракони – єдині представники тваринного світу, серед яких тягар вагітності лягає на самців.
Самець морського коника / Фото LiveScience
Такий наслідок еволюційних процесів дозволяє самкам відкладати більше яєць та сприяє поширенню і виживанню виду.
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Безсмертна медуза
Смерть є частиною життєвого циклу не всіх організмів на землі. Turritopsis dohrnii – це медуза, яка може жити вічно.
Безсмертна медуза / Фото LiveScience
Опинившись в небезпеці, медуза може повернутися на попередню стадію розвитку та почати життя заново. Ці медузи зустрічаються у теплих водах по всьому світу.