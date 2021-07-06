Несмотря на свою голливудскую репутацию, акулы – далеко не самое опасное существо, живущее в водах океанов. Зато медузы, с которыми мало кто ассоциирует опасность, должны вызывать большую тревогу.

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Несколько фактов о медузуах удивляют. В частности, у медуз вообще нет мозгов. Они спокойно плавают в воде без этого органа. Тоже самое с сердцем – оно просто отсутствует.

Медузы – очень интересные существа / Фото Unsplash

Медуза состоит из воды на 95%. Именно поэтому, когда мы берем их в руки, они очень напоминают желе. Но не стоит трогать всех медуз – некоторые из них особенно опасны. Кроме того, медузы могут жалить даже после того, как погибли.

Полноценный рацион – залог хорошего самочувствия наших четвероногих друзей. Выбирайте сбалансированные корма Purina , чтобы ваш любимец всегда оставался здоровым и счастливым.

Также медузы могут быть бессмертными. Вид Turritopsis dohrnii легко может переходить от возраста ребенка до взрослой особи много раз.

От невинности к смертельной опасности / Фото Unsplash

Самая большая медуза – Львиная грива – достигает в длину более 30 метров! Но это еще не все. Объединившись, медузы могут толкнуть 10-тонную рыбацкую лодку.

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Звание самого опасного существа также принадлежит кубомедузе – от ее щупалец погибло уже более 100 человек. Поэтому не стоит легкомысленно относиться к медузам – они могут быть очень опасными.