Несмотря на свою голливудскую репутацию, акулы – далеко не самое опасное существо, живущее в водах океанов. Зато медузы, с которыми мало кто ассоциирует опасность, должны вызывать большую тревогу.
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Несколько фактов о медузуах удивляют. В частности, у медуз вообще нет мозгов. Они спокойно плавают в воде без этого органа. Тоже самое с сердцем – оно просто отсутствует.
Медузы – очень интересные существа / Фото Unsplash
Медуза состоит из воды на 95%. Именно поэтому, когда мы берем их в руки, они очень напоминают желе. Но не стоит трогать всех медуз – некоторые из них особенно опасны. Кроме того, медузы могут жалить даже после того, как погибли.
Также медузы могут быть бессмертными. Вид Turritopsis dohrnii легко может переходить от возраста ребенка до взрослой особи много раз.
От невинности к смертельной опасности / Фото Unsplash
Самая большая медуза – Львиная грива – достигает в длину более 30 метров! Но это еще не все. Объединившись, медузы могут толкнуть 10-тонную рыбацкую лодку.
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Звание самого опасного существа также принадлежит кубомедузе – от ее щупалец погибло уже более 100 человек. Поэтому не стоит легкомысленно относиться к медузам – они могут быть очень опасными.