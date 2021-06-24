Найстаріша горила світу святкує ювілей: скільки їй виповнилося і що подарували

Оззі – найстаріший із відомих самців горили. Він мешкає у зоопарку Атланти й днями відсвяткував свій 60-й день народження.
60-річчя Оззі стало особливим днем. Працівники зоопарку подарували йому заморожений торт з різними фруктами та ягодами. І, звісно, багато любові.
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Найстаріший в історії
У зоопарку Атланти розповідають, що Оззі – найстаріший самець горили в історії. Він має понад 20 нащадків у 3 поколіннях.
Дехто з них також мешкає у зоопарку Атланти, а інші потрапили до закладів, акредитованих Асоціацією зоопарків та акваріумів.
Оззі подарували торт / Фото Zoo Atlanta
Будинок престарілих для горил
Оззі живе у спеціальному "будинку престарілих" – середовищі, призначеному для горил-пенсіонерів.
Разом з ним живуть самки Чумба (58 років), Мачі (45) і Кучі (36 років). Зазвичай горил вважають літніми після 40 років.Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.
Єдина горила в Україні
Українці мають власного горилу-довгожителя. Самець на прізвисько Тоні живе у Київському зоопарку.
Українська горила Тоні / Фото Київський зоопарк
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Цікаве про Тоні
- Вік Тоні налічує майже 47 років.
- Взимку 2021 року Тоні серйозно захворів – у нього почалися проблеми з травленням.
- На щастя, аналізи й призначене лікування допомогло й зараз Тоні почувається нормально.
- Тоні – єдина в Україні горила й улюбленець відвідувачів Київського зоопарку.