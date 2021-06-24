Найстаріша горила світу святкує ювілей: скільки їй виповнилося і що подарували

Оззі – найстаріший із відомих самців горили. Він мешкає у зоопарку Атланти й днями відсвяткував свій 60-й день народження.

60-річчя Оззі стало особливим днем. Працівники зоопарку подарували йому заморожений торт з різними фруктами та ягодами. І, звісно, багато любові.

Актуально Як зробити ваш дім та сад безпечнішими для собаки: важливі поради

Найстаріший в історії

У зоопарку Атланти розповідають, що Оззі – найстаріший самець горили в історії. Він має понад 20 нащадків у 3 поколіннях.

Дехто з них також мешкає у зоопарку Атланти, а інші потрапили до закладів, акредитованих Асоціацією зоопарків та акваріумів.



Оззі подарували торт / Фото Zoo Atlanta

Будинок престарілих для горил

Оззі живе у спеціальному "будинку престарілих" – середовищі, призначеному для горил-пенсіонерів.

Разом з ним живуть самки Чумба (58 років), Мачі (45) і Кучі (36 років). Зазвичай горил вважають літніми після 40 років.

Єдина горила в Україні

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.

Українці мають власного горилу-довгожителя. Самець на прізвисько Тоні живе у Київському зоопарку.



Українська горила Тоні / Фото Київський зоопарк

Вам сподобається Веселі єноти: підбірка 10 кумедних відео з нахабними тваринами

Цікаве про Тоні