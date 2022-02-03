Найстаріша акваріумна риба світу живе в США: скільки їй років
Джерело:ТСН
Риба на прізвисько Мафусаїл потрапила до музею Сан-Франциско ще в 30-з роках минулого століття. Вона належить до рідкісного виду, вилов якого зараз суворо заборонений.
Найстаріша акваріумна риба світу мешкає в музеї Сан-Франциско. На думку вчених, її вік становить близько 90 років – адже до музею риба потрапила ще наприкінці 1930-х років.
Цікаво У Чорнобилі особлива маленька пташка потрапила до фотопастки: яка її унікальність
Рибу назвали Мафусаїлом на честь найстарішого біблійного персонажу.
Мафусаїл мешкає в музеї Сан-Франциско / Скриншот з відео
Мафусаїл має довжину близько метра й вагу 18 кілограмів. Риба належить до рідкісного виду рогозубів.
Що відомо про рогозубів
Це австралійські ендеміки. Ці риби є дводишними – мають і зябра, і легені. Окремі особини можуть досягати довжини 170 сантиметрів та ваги до 40 кілограмів.
Джерело: Вікіпедія
Найстарішій рибі щонайменше 90 років / Скриншот з відео
Цей вид мешкає тільки у водах Австралії. Ловити рогозубів суворо заборонено.
В музеї за Мафусаїлом уважно доглядають. Рибу регулярно годують свіжим інжиром – це його улюблена їжа.
Дивіться Вчилося бігати та пустувало: відео першого року життя малюка шимпанзе
Кит підплив до туристки та торкнувся її човна плавником: дивіться відео