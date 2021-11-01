Наймиліші котики з гарбузами: 13 містичних та яскравих фото

1 листопада 2021 , 18:07
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Джерело:

Daily Paws

Геловін – свято, яке полюблять не тільки діти, а й дорослі. Домашні улюбленці із задоволенням долучаються до сімейних святкувань та беруть участь у барвистих святкових фотосесіях.

Гарбуз – неодмінний аксесуар Геловіну. Котики не захотіли залишатися осторонь свята, а тому потрапили на яскраві світлини своїх господарів. Усі вони чудові, але, погодьтеся, найбільше геловінські гарбузи личать чорним котам.

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#1


Фото  з інстаграму blackcattrails

#2


Фото з інстаграму gipsythebengal

#3


Фото з інстаграму lil_frankie_joe

#4


Фото з інстаграму charcoal.the.kitty

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#5


Фото з інстаграму thedemonicexotic

#6


Фото з інстаграму i.am.strudel

#7


Фото з інстаграму sassylilnudist

#8


Фото з інстаграму rockyandralfie_thetigertwins

#9


Фото з інстаграму mytigerjojo

#10


Фото з інстаграму areteherbs

#11


Фото з інстаграму rembrandt_the_pawrtist

#12


Фото з інстаграму prettypoultrypalace

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Фото з інстаграму joythescottishfold

Автор: Аліна Рудченко