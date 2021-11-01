Наймиліші котики з гарбузами: 13 містичних та яскравих фото

Геловін – свято, яке полюблять не тільки діти, а й дорослі. Домашні улюбленці із задоволенням долучаються до сімейних святкувань та беруть участь у барвистих святкових фотосесіях.

Гарбуз – неодмінний аксесуар Геловіну. Котики не захотіли залишатися осторонь свята, а тому потрапили на яскраві світлини своїх господарів. Усі вони чудові, але, погодьтеся, найбільше геловінські гарбузи личать чорним котам.

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Фото з інстаграму blackcattrails

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Фото з інстаграму gipsythebengal

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Фото з інстаграму lil_frankie_joe

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Фото з інстаграму charcoal.the.kitty

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Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон.містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.



Фото з інстаграму thedemonicexotic

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Фото з інстаграму i.am.strudel

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Фото з інстаграму sassylilnudist

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Фото з інстаграму rockyandralfie_thetigertwins

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Фото з інстаграму mytigerjojo

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Фото з інстаграму areteherbs

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Фото з інстаграму rembrandt_the_pawrtist

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Фото з інстаграму prettypoultrypalace

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Фото з інстаграму joythescottishfold