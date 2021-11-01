Наймиліші котики з гарбузами: 13 містичних та яскравих фото
Джерело:Daily Paws
Геловін – свято, яке полюблять не тільки діти, а й дорослі. Домашні улюбленці із задоволенням долучаються до сімейних святкувань та беруть участь у барвистих святкових фотосесіях.
Гарбуз – неодмінний аксесуар Геловіну. Котики не захотіли залишатися осторонь свята, а тому потрапили на яскраві світлини своїх господарів. Усі вони чудові, але, погодьтеся, найбільше геловінські гарбузи личать чорним котам.
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Фото з інстаграму blackcattrails
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Фото з інстаграму gipsythebengal
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Фото з інстаграму lil_frankie_joe
#4
Фото з інстаграму charcoal.the.kitty
#5
Фото з інстаграму thedemonicexotic
#6
Фото з інстаграму i.am.strudel
#7
Фото з інстаграму sassylilnudist
#8
Фото з інстаграму rockyandralfie_thetigertwins
#9
Фото з інстаграму mytigerjojo
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Фото з інстаграму areteherbs
#11
Фото з інстаграму rembrandt_the_pawrtist
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Фото з інстаграму prettypoultrypalace
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Фото з інстаграму joythescottishfold