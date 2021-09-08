Найкумедніші фото тварин: вражаючі кадри, що опинилися в фіналі міжнародного конкурсу

Журі оголосили фіналістів конкурсу Comedy Wildlife Photography Awards, який спеціалізується на кумедних фото дикої природи. Які кадри опинилися серед лідерів – читайте у матеріалі.

Всього від учасників було подано понад 2 тисяч заявок, а до фіналу потрапило тільки понад 40 робіт.

Цікаво 6 способів захистити домашніх улюбленців від бліх: плюси та мінуси

"Величезна кількість зображень, які ми отримуємо щороку, демонструють прагнення до участі в охороні природи. А також нагадують нам, що дика природа дійсно неймовірна та кумедна. Ми повинні зробити все можливе, щоб її захистити", – повідомив один із засновників конкурсу Пол Джойсон-Хікс.

Голосування за найкращий знімок триватиме до 10 жовтня 2021 року. Переможці будуть оголошені на церемонії нагородження 22 жовтня.

Що відомо про конкурс

Міжнародний конкурс Comedy Wildlife Photography Awards був заснований у 2015 році фотографами Полом Джойнсоном-Хіксом і Томом Салламом. Конкурс має на меті закликати берегти дику природу, проте роблять вони це у позитивній формі.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. З кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Читайте також Лисеня влаштувало "атаку" на фотографа: курйозне відео

Дивіться фото, які потрапили до фіналу конкурсу: