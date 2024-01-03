Жив в еру динозаврів: який вигляд має величезний пліозавр, якого прозвали "морським Рексом"

В Дорсеті, що у Великій Британії, мисливці за скам’янілостями виявили найповніший з коли-небудь знайдених череп пліозавра Юрського періоду. Перше обстеження свідчить про те, що знайдений монстр блукав морськими просторами майже 150 мільйонів років тому.

Череп велетенського морського чудовиська, викопаного на узбережжі Юрського періоду, виставили на загальний огляд. Громадськість може побачити морську рептилію у колекції Etches у Кіммеріджі в Дорсеті.

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Науковці знайшли колосальний череп пліозавра

Скам'янілість довжиною 2 метри належить пліозавру – одному з найстрашніших хижаків, яких коли-небудь бачила планета. Девід Аттенборо досліджував відкриття у фільмі BBC, який вийшов у ефір на Новий рік.

Морду пліозавра виявив ентузіаст копалин на пляжі біля затоки Кіммерідж. Побачити істоту віком 150 мільйонів років можна у колекції Etches у Кіммеріджі в Дорсеті, неподалік від місця, де знайшли звіра. Решта його скелета все ще може бути похованою в розвалених скелях. Є надія, що зрештою його можна відновити.

Залишок його черепа було витягнуто з половини скелі, яка швидко руйнується, командою, яка ненадійно звисала на мотузках.

Скеля Дорсеті, з якої викопали динозавра / Фото BBC Studios

Зараз пліозавра презентують у музеї, поруч з іншими знайденими скам'янілостями юрського періоду.

Це буде вражаюче, особливо коли прийдуть діти, тому що вони увійдуть і побачать це віч-на-віч – і це має мати необхідний ефект,

— сказав Стів Етчес.

Череп пліозавра є одним із найповніших зразків, коли-небудь знайдених, і він чудово зберігся. Не потрібно багато уяви, щоб побачити, що це була б найкраща машина для вбивства.

Стів Етчес поряд зі знайденим пліозавром / Фото BBC Studios

Його величезна щелепа, схожа на крокодила, містить 130 гострих як бритва зубів, а кавернозні отвори з обох боків черепа були б заповнені величезними м'язами.

Дослідники підрахували, що його сила укусу була б у такому ж діапазоні, як у Т. Рекса, завдяки чому пліозавр отримав прізвисько "морський Рекс".

Щелепа знайденого черепа пліозавра / Фото BBC Studios

Виростаючи до 10 – 12 метрів у довжину, стародавня рептилія могла б пересуватися через океан за допомогою чотирьох величезних кінцівок, схожих на весла. Тож, попри свою масу, він рухався б швидко.

Пліозаври були вершиною харчового ланцюга. Вони навіть харчувалися б собі подібними, тому що в наших колекціях є кістки пліозаврів зі слідами укусів пліозаврів,

– сказав Етчес.

Окрім громадського інтересу до цього доісторичного звіра, дослідники також прагнуть наблизитися до скам'янілостей. Він має особливості, яких не було в інших пліозаврів, зокрема високий гребінь на голові, що свідчить про те, що це новий для науки вид.

Нагадаємо, раніше дослідники виявили, що у Крижаному фіорді недалеко від Ілуліссата в Західній Гренландії ховається унікальна популяція кільчастих нерп, несхожих на своїх родичів. Цей новий вид має назву тюлень Кангіа.