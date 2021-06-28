Намордник для собак: що каже закон і в яких ситуаціях без нього не обійтися

За законом в Україні вигулювати собаку у громадських місцях потрібно на повідці і з намордником. Цей аксесуар створений не лише задля убезпеченя сторонніх людей, а і для зручності самої собаки.

Хоч далеко не всі собаководи одягають намордник, інколи без нього не обійтися. Розповідаємо про те, яка відповідальність за вигул собак без намордника і які його неочевидні переваги.

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Як правильно вигулювати собаку: що каже закон

В Україні наявність намордника на собаці – одна з умов законного вигулу. За порушення цього правила українці можуть нести відповідальність.

Відповідно до статті 22 закону №3447-IV особа, яка вигулює собаку поза місцем її постійного утримання,з ідентифікаційними позначками.

Відповідальність за порушення закону, згаданого вище, передбачає частина 1 статті 154 адмінкодексу. Так, за вигул собак без повідця і намордника чи в невідведених для цього місцях можна отримати штраф від 17 гривень до 51 гривні.



Вигулювати собак у громадських місцях потрібно з повідцем і намордником / Фото з Unsplash

Власникам собак потрібно пам'ятати, що їх улюбленці не повинні створювати незручності або нести загрозу людям довкола. Про загальні правила вигулу собак ми писали у цьому матеріалі.

Переваги вигулу собаки у наморднику

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Окрім чистого сумління за дотримання законів, намордник на собаці дає ще декілька переваг. Навіть якщо собака загалом не агресивний, намордник може знадобитися за певних обставин.

Намордник для лякливих чи травмованих собак

Якщо собака боїться людей, сильних звуків, він може кинутися, гарчати або намагатися вкусити господаря або перехожих. Для такого собаки краще купити намордник і використовувати його, поки поведінка улюбленця не буде відкоригована.

самі по собінамордники не змінюють реакції та ставлення собаки до довкілля. Вони є тимчасовим пристроєм для певних ситуацій, коли собаку навчають правильної поведінки.

Травмовані собаки також можуть вдатися до нападу, особливо якщо їхнє лікування триває. Згадайте себе, коли у вас щось болить: усі подразники стають яскравішими, а за відсутності полегшення важко тримати себе у руках.

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Намордники можуть бути сигналом для людей не втручатися у простір собаки

Коли люди бачать милу собаку на публіці, у них може виникнути спокуса погладити її. Однак лякливі собаки можуть розцінювати це як загрозу і реагувати укусом. Якщо у собаки бували випадки раптової агресії, намордник може допомогти іншим людям тримати дистанцію.

Більшість людей, яка бачить собаку в наморднику, вважають, що він небезпечний. Це може запобігти неприємним ситуаціям.



Сам по собі намордник не відкоригує поведінки собаки / Фото з Pixabay

Намордники при новій для собаки обстановці

Коли собака переживає щось вперше, важко передбачити, як саме вона відреагує. Нові місця, подорожі, компанії людей – суміш нових запахів може злякати улюбленця.

Можна перестрахуватися і одягти намордник. Втім, самого пластику на морді недостатньо, щоб допомогти їм адаптуватися. Важливо поступово адаптовувати собаку – давати ласощі, пестити її.

Намордники при процедурах догляду

Для деяких собак процедури із догляду можуть бути стресовими. Купання чи обрізка нігтів може викликати страшні реакції, особливо якщо це робиться грумером, якого собака не знає.

Намордник на собаці може допомогти захистити хазяїна чи грумера, поки собака звикне до процесу догляду.

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Намордники vs вуличне сміття

Деякі собаки схильні їсти все, що знаходять на землі, ризикуючи отруїтися чимось токсичним. Якщо у собаки є схильність до такої поведінки, намордник може перешкодити їсти сміття.

Однак є ключовий момент, який варто пам'ятати: намордник перешкоджає собаці збирати сміття, але це не вчить його зупинитися.



Намордник не даватиме собаці підбирати сміття / Фото з Unsplash

Ще раз про намордник

Намордник може бути важливим інструментом, який допоможе зберегти собак у безпеці. Це особливо важливо в ситуаціях, коли песик може бути переляканим, знервованим, розчарованим. Намордник не зробить собаку гіршим чи кращим, але захистить громадськість.

Важливо пам'ятати: намордники насправді не змінюють реакції та поведінку собаки. Щоб внести реальні зміни, обов'язково потрібно залучити професійного тренера.