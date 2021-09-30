Нахабний фазан вирішив поласувати кормом з котячої миски: епічне відео
Джерело:ютуб Caroline Freegard
Фазан вирішив спробувати щось новеньке і прилаштувався до миски котячого корму. Збентежений кіт не мав іншого виходу, як пригостити птаха.
Цей кумедний момент потрапив на відео, яке стало "вірусною класикою". Воно має понад 4 мільйони переглядів.
Цікаво Гра для дітей від Purina® та Happy Paw: як стати учасником розіграшу
Фазан поїв котячого корму
На кадрах видно, як котик їсть із миски сухий корм. У цей момент до нього з обережністю і цікавістю підходить яскравий фазан. Він крок за кроком йде у напрямку смаколиків, поки кіт нічого не підозрює і натхненно наминає свою порцію.
Коли кіт помітив птаха і зрозумів його наміри, то просто вирішив дати йому доступ до миски. Коли фазан став клювати корм, кіт просто відсторонився і здивовано спостерігав за гостем.
Як фазан ласував котячий корм: дивіться відео
Згодом кіт і взагалі відійшов від миски на безпечну відстань.Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.
Подивіться Український кіт-мандрівник Кока: 25 тисяч кілометрів у небі і заблокований інстаграм
Що відомо про фазана
Джерело: Вікіпедія
- Це птах підродини фазанових ряду куроподібних. У природі раніше зустрічався в Азії, пізніше вид був поширений в інших частинах світу.
- Фазан звичайний — дуже обережний та боязкий птах. За першої нагоди намагається втекти.
- Ці птахи спритні і гарно бігають та стрибають. Їх вважають одними з найкращих стрибунів із куроподібних.
- Втім, фазан не дуже добре літає. Може пролетіти 70 – 150 метрів, але швидко виснажується.
- Сплять вони на деревах або в густій рослинності на землі.
Фазан – лякливий птах, який погано літає / Фото з seeds.org
- На території України поширений у південних та південно-східних районах, а також на Закарпатській рівнині і у Волинський області.
- Фазан звичайний живе здебільшого біля води та в чагарниках, полюбляє заплавні ліси.
- Харчується здебільшого рослинною їжею, а також комахами, молодими мишами, ящірками, змійками.