Надихався димом: пожежники врятували песика з охопленої вогнем квартири
Джерело:ДСНС
У Миколаєві сталася нищівна пожежа у квартирі. Від вогню міг постраждати песик, який залишився наодинці зі стихією.
Пожежа трапилася в квартирі на 9 поверсі у будинку на вулиці Слобідській. Врятуватися самому у песика не було жодних шансів.
Дізнайтеся Що потрібно знати, обираючи собаку з притулку: важливі поради та застереження
Песик надихався димом
Вогонь спалахнув через замикання електрощитової. У цей момент вдома був лише бідолашний песик. Як видно з фото, які оприлюднили рятувальники, вогонь охопив майже усю квартиру. Стіни і меблі та домашні речі повигоряли дотла. І свідком усього цього був маленький песик.
Вогонь повністю охопив площу навколо електрощитової / Фото ДСНС
Коли рятувальники зайшли у квартиру, побачили у ній наляканого песика. Один з пожежників схопив його на руки і вивів на свіже повітря. На песика спрямували кисневий потік із балона. Він встиг надихатися продуктами горіння і міг почуватися зле.
На песика дули струменем кисню / Фото ДСНС
На щастя, наразі з ним усе добре і його життю нічого не загрожує.
Як песика витягли з пожежі у Миколаєві: дивіться відео
Врятований песик чемно сидів на руках у пожежника / Фото ДСНС
Дивовижний порятунок тварин: з останніх новин
- Світ не без добрих людей. Доказом цього часто є порятунок тварин, які перебувають у критичних ситуаціях.
- Так нещодавно у Мексиці велосипедисти випадково побачили собаку, який застряг головою у пляшці. Вони розірвали цей пластиковий капкан і звільнили бідолаху.
- У штаті Колорадо охоронці дикої природи зняли з шиї 4-річного оленя автомобільну шину. З нею він провів половину свого життя: дика тварина просто не давалася себе піймати.
- У Бразилії хлопець на мотоциклі врятував змученого броненосця, який повз по шосе. Він напоїв його і відвів подалі від транспортного потоку.
- В Австралії чоловіки витягли кенгуру, яке застрягло у холодній воді. Він буквально заціпенів і не міг рушити ані кроку.