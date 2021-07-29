Міжнародний день тигра: чому вони під загрозою зникнення та як це змінюють

Міжнародний день тигра відзначають 29 липня. Його започаткували, щоб покращити обізнаність людей про тварин та зберегти їх від знищення.

Міжнародний день тигрів започаткували ще у 2010 році, адже тоді популяція тигрів зменшилась до 3,2 тисячі особин. Про це повідомили у Всесвітньому фонді природи (WWF).

Зауважте Вірний друг: чому собаки стають чудовими домашніми улюбленцями

Тигри – під загрозою зникнення

Тигри належать до тварин, що перебувають під загрозою зникнення. Існує 9 видів тигрів. Проте збереглось тільки шість:

Амурські тигри (або уссурійський тигр) – є найбільшими серед усіх тигрів. Мешкають на російському Далекому Сході. Їхня вага може сягати понад 300 кілограмів. Та їх вважають найменш агресивно налаштованими до людей, порівняно з іншими.

(або уссурійський тигр) – є найбільшими серед усіх тигрів. Мешкають на російському Далекому Сході. Їхня вага може сягати понад 300 кілограмів. Та їх вважають найменш агресивно налаштованими до людей, порівняно з іншими. Бенгальські тигри – є другими за величиною та найбільш численним серед тигрів. Ці тварини природно живуть в Індії, Бангладеш, Непалі, Бутані, та М'янмі. Та вони також потерпають від рук браконьєрів.

– є другими за величиною та найбільш численним серед тигрів. Ці тварини природно живуть в Індії, Бангладеш, Непалі, Бутані, та М'янмі. Та вони також потерпають від рук браконьєрів. Індокитайські тигри – зазвичай менші, ніж бенгальські, проте дуже могутні. Живуть у В'єтнамі, Камбоджі, Лаосі, Малайзії, Бірмі, Таїландіє

– зазвичай менші, ніж бенгальські, проте дуже могутні. Живуть у В'єтнамі, Камбоджі, Лаосі, Малайзії, Бірмі, Таїландіє Малайські тигри – у дикій природі всього 600 – 800 тварин, які живуть у частині півострова Малакка.

– у дикій природі всього 600 – 800 тварин, які живуть у частині півострова Малакка. Суматранські тигри – їх залишилось 400 – 500 особин. Мешкають тільки на індонезійському острові Суматра.

– їх залишилось 400 – 500 особин. Мешкають тільки на індонезійському острові Суматра. Південно-китайські тигри – під найбільшою загрозою зникнення. Ймовірно їх вже менш як 20 особин. Живуть в Китаї.



Тигри перебувають під загрозою зникнення / Фото Pexels

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

Наразі тигри займають всього 7% від свого історичного ареалу існування. Тварин вимерли переважно через браконьєрство та втрату середовища існування. Існує щонайменше 5 місць, де тигри жили, проте з часом вимерли.

Чому тигри важливі для людства та природи

Вони є частиною здорової екосистеми у лісах.

Як найбільший кіт та хижак зберігають кількість травоїдних тварин у межах норми, адже харчуються ними. Таким чином не страждають пасовища.

Вкорінені в культуру – тигри є символами в різних країнах.

Допомагають з проблеми клімату, адже найбільші запаси вуглецю сконцентровані саме в лісах Азії, де мешкають тварини.



У світі, завдяки зусиллям активістів, знову збільшується кількість тигрів / Фото Pexels

До речі, у 2010 році WWF та уряди 13 країн, де живуть тигри започаткували ініціативу Tх2. Згідно з нею, організатори хочуть збільшити вдвічі кількість тигрів до 2022 року – тобто подолати позначну в понад 6 тисяч тигрів.

Що роблять для збереження тигрів:

намагаються зменшити кількість браконьєрів;

підвищують обізнаність про проблему, поширюючи інформацію;

в Китаї за вбивство амурського тигра можлива страта;

долучаються до діяльності організацій для збереження тварин.

У WWF розповідають, що вперше за понад сторіччя кількість тигрів почала зростати – наразі існує вже 3,890 тигрів у дикій природі.

Цікаво Осиротіле ягня бігає за своєю маленькою власницею, як пес: щемливе відео