Мила, але хижа: яка тварина потрапила у фотопастку на території Чорнобиля

Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник опублікував світлину з фотопастки. На ній зображена мила, але хижа куниця.

Згідно з дописом заповідника, куниця тільки на перший погляд – миле звірятко. Проте вона легко може вполювати якогось дрібного ссавця чи навіть птаха.

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"Однак у куниці лісової є одне вразливе місце: для проживання їй потрібні великі ліси. На території Чорнобильського заповідника лісових масивів – вдосталь. Тому куниці у нас – не рідкість", – зазначили у заповіднику.

Що відомо про куницю

Куниця лісова вміє добре лазити й стрибати, долаючи відстань до 4 метрів. Під час лазіння може розвертати свої ступні на 180 градусів, утримуючись кігтями за кору дерев.

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Ховається переважно в дуплах, використовує покинуті сховища вивірок чи гнізда хижих птахів. Там відпочиває у денний час, а в сутінках і вночі йде на пошуки здобичі.



Лісова куниця / Фото Tumgir​

Ці тварини всеїдні, проте надають перевагу дрібним ссавцям. Наприклад, полівкам, мишакам і вивіркам, а також птахам та їх яйцям. Крім того, можуть їсти плазунів, жаб, равликів та комах. Восени частиною їхньої їжі можуть бути фрукти, ягоди та горіхи.

Повідомлення Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника

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Невеличка, гнучка, пухната і надзвичайно хижа. Це, на перший погляд, миле звірятко може легко вполювати якогось дрібного ссавця чи навіть птаха. Хоча не гребує й падаллю.

Однак у куниці лісової є одне вразливе місце: для проживання їй потрібні великі ліси. На території Чорнобильського заповідника лісових масивів – вдосталь. Тому куниці у нас – не рідкість.

Світлина з фотопастки.