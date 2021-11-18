Милое, но хищное: какое животное попало в фотоловушку на территории Чернобыля

Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник опубликовал кадр из фотоловушки. На нем изображена милая, но хищная куница.

Согласно сообщению заповедника, куница только на первый взгляд – милый зверек. Однако она легко может добыть какого-нибудь мелкого млекопитающего или даже птицу.

Интересно Как собак учат помогать детям и взрослым: развитие канистеропии в Украине

"Однако у куницы лесной есть одно уязвимое место: для проживания ей нужны большие леса. На территории Чернобыльского заповедника лесных массивов – достаточно. Поэтому куницы у нас – не редкость", — отметили в заповеднике.

Что известно о кунице

Куница лесная умеет хорошо лазить и прыгать, преодолевая расстояние до 4 метров. Во время лазанья может разворачивать свои ступни на 180 градусов, удерживаясь когтями за кору деревьев.

К теме В Чернобыле появилась нутрия: фотодоказательство из зоны отчуждения

Скрывается преимущественно в дуплах, использует заброшенные укрытия или гнезда хищных птиц. Там отдыхает в дневное время, а в сумерках и ночью идет на поиски добычи.



Лесная куница / Фото Tumgir

Эти животные всеядны, однако предпочитают мелких млекопитающих. Например, полевки, мышики и выверки, а также птицы и их яйца. Кроме того, могут есть пресмыкающихся, лягушек, улиток и насекомых. Осенью их пищей могут быть фрукты, ягоды и орехи.

Сообщение Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника

На досуге или отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. Сведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.

Небольшая, гибкая, пушистая и очень хищная. Это, на первый взгляд, милый зверек может легко подстрелить какого-нибудь мелкого млекопитающего или даже птицы. Хотя не гнушается и падалью.

Однако у куницы лесной есть одно уязвимое место: для обитания ей нужны большие леса. На территории Чернобыльского заповедника лесных массивов достаточно. Поэтому куницы у нас – не редкость.

Фотография с фотоловушки.