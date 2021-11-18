Згідно з дописом заповідника, куниця тільки на перший погляд – миле звірятко. Проте вона легко може вполювати якогось дрібного ссавця чи навіть птаха.
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"Однак у куниці лісової є одне вразливе місце: для проживання їй потрібні великі ліси. На території Чорнобильського заповідника лісових масивів – вдосталь. Тому куниці у нас – не рідкість", – зазначили у заповіднику.
Що відомо про куницю
Куниця лісова вміє добре лазити й стрибати, долаючи відстань до 4 метрів. Під час лазіння може розвертати свої ступні на 180 градусів, утримуючись кігтями за кору дерев.
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Ховається переважно в дуплах, використовує покинуті сховища вивірок чи гнізда хижих птахів. Там відпочиває у денний час, а в сутінках і вночі йде на пошуки здобичі.
Лісова куниця / Фото Tumgir
Ці тварини всеїдні, проте надають перевагу дрібним ссавцям. Наприклад, полівкам, мишакам і вивіркам, а також птахам та їх яйцям. Крім того, можуть їсти плазунів, жаб, равликів та комах. Восени частиною їхньої їжі можуть бути фрукти, ягоди та горіхи.
Повідомлення Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника
Невеличка, гнучка, пухната і надзвичайно хижа. Це, на перший погляд, миле звірятко може легко вполювати якогось дрібного ссавця чи навіть птаха. Хоча не гребує й падаллю.
Однак у куниці лісової є одне вразливе місце: для проживання їй потрібні великі ліси. На території Чорнобильського заповідника лісових масивів – вдосталь. Тому куниці у нас – не рідкість.
Світлина з фотопастки.