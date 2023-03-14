У Миколаївському зоопарку показали новонароджених ягнят

Зараз їх вже можна побачити на етнографічному подвір'ї зоопарку "Дідова хата". Про це повідомили на сторінці зоопарку у Фейсбук.

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23 лютого в овечки Віри та баранчика Макса народилося одне дитинча (баранчик). Співробітники дали йому ім'я Блінчік, на честь слов'янського народного свята, яке присвячене закінченню зими та настанню весни – Масляної.



Ягня та вівця святого Якова / Фото Миколаївський зоопарк​

А 1 березня у вівці Мері та барана Макса народилися дві "дівчинки" – Весна та Віка.

Малюки почуваються дуже добре, мають гарний апетит. Вони веселі, грайливі та активні,

— йдеться у повідомленні.

З настанням теплих сонячних днів, малюків разом із батьками випустили до літнього вольєра. Тут ви можете поспостерігати за їхніми іграми, зробити милі світлини, зарядитися позитивними емоціями, погодувати батьків дитинчат та відчути справжню весну.



У Миколаївському зоопарку показали новонароджених ягнят / Фото Миколаївський зоопарк

В Одеському зоопарку народились ягнята

В Одеському зоопарку постійно відбуваються поповнення тваринок. У звіринці народилися милі ягнята, які ні на хвилину не відходять від своїх батьків. В зоопарку запрошують подивитися на новонароджених ягняток та інших мешканців звіринця.

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