У степу Одещини помітили червонокнижну лісову кішку
Вона сиділа на дереві, грілася на сонці та ігнорувала людей. Команді Rewilding Ukraine вдалося зробити декілька світлин граційної лісової кішки.
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У повідомленні зазначили, що цей вид поширений у Карпатах, на Закарпатті, невеликі популяції збереглися на Одещині, Волині, Буковині. Всього в Україні налічують близько 400 – 500 особин лісового кота.
Приємно відмітити, що цей рідкісний вид став повертатися до наших ландшафтів, у тому числі до Придунав'я, про що свідчать частіші зустрічі тварини з людьми,
– йдеться у повідомленні.
Від домашніх котів лісовий вирізняється більшими розмірами, кремезним тілом, коротшим пухнастим хвостом та характерним забарвленням хутра. Також в організації Rewilding Ukraine додали, що він поводить себе як дикий звір і зазвичай вправно ховається від людей.
У степу Одещини помітили червонокнижну лісову кішку / Фото Олександр Куракін, Rewilding Ukraine
Вчені вважають, що лісові коти можуть схрещуватися з домашніми, тож в природі ви можете зустріти їхні гібриди з проміжними рисами.
Лісовий кіт: коротко
Цей вид котячих селиться у глухих лісах та плавнях, виводкові лігва влаштовує в природних укриттях, у норах борсуків та лисиць, зрідка – на горищах лісових будинків та в очеретяних заростях.
Особливістю фарбування є наявність чорних смужок. Вони розташовуються по хребту, на лицьовій частині голови, на хвості, але в боках і лапах може бути вигляді плям. Самці котів у довжину можуть сягати 90 сантиметрів, а самки – 75.
Видобуток їжі у лісових котів здійснюється через полювання. Вони є хижаками і полюють дрібних тварин, як-от зайці, кролики, куниці, горностаї, тхори, птахи тощо.
Кіт лісовий / Фото Вікіпедія
Лісовий кіт занесений до Червоної книги МСОП. Охороняється в Карпатському і Дунайському біосферних заповідниках, природному заповіднику Ґорґани, національних природних парках Карпат.
Цей вид зникає через вирубування лісів, непокоєння, знищення під час відстрілу бродячих домашніх котів та загибель у капканах.