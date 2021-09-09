Майже як Grumpy Cat: 10 котиків з дуже сумними мордами – курйозні фото
Джерело:Daily Paws
Кіт, відомий в інтернеті як Grumpy Cat, був справжньою зіркою серед користувачів мережі. Його сумний та злий вираз обличчя викликав нестримні веселощі у всіх, хто його бачив.
Grumpy Cat був інтернет-мемом упродовж всього життя. Але у 2019 році коті раптово помер, і користувачам мережі залишилися на згадку тільки його фото.
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Якщо скучили за Grumpy Cat – подивіться цю добірку таких же "невдоволених життям" котиків.
Марлі
Кумедний котик із сумною мордою.
Фото @marleykatz
Бортоло
Вираз його морди свідчить, що з ним краще не зв'язуватися.
Фото @bortolo_theboss
Атлас
Цей великий котик виглядає дуже серйозно.
Фото @atlas_scottish_fold
Октобер
Суворе покарання чекає на всіх, хто зробить неприємно цьому котику.
Фото @littlebittyoctober
Едді
Навіть різдвяна ялинка не здатна розвеселити цього буркотуна.
Фото @eddy_spaghetti_cat
Логан
Цей норвезький кіт вражає свою серйозністю.
Фото @adventures_of_logan_and_freya
Волтер Бішоп
Виглядає точнісінько як офісний працівник вранці у понеділок.
Фото @walterbishopthecat
Міккі
Хоча характер цього котика ласкавий, вираз мордочки змушує людей його боятися.
Фото @conejovet
Ісаак
Хочемо побачити обличчя сміливців, які сядуть на цей диван.
Фото @sir_isaac_shub_shub
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Сварливий кіт
Хоча місце, де відпочиває котик, виглядає дуже затишним, серце пухнастика зовсім не розтало.
Фото @wienerwohnzimmer