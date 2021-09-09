Майже як Grumpy Cat: 10 котиків з дуже сумними мордами – курйозні фото

Кіт, відомий в інтернеті як Grumpy Cat, був справжньою зіркою серед користувачів мережі. Його сумний та злий вираз обличчя викликав нестримні веселощі у всіх, хто його бачив.

Grumpy Cat був інтернет-мемом упродовж всього життя. Але у 2019 році коті раптово помер, і користувачам мережі залишилися на згадку тільки його фото.

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Якщо скучили за Grumpy Cat – подивіться цю добірку таких же "невдоволених життям" котиків.

Марлі

Кумедний котик із сумною мордою.



Фото @marleykatz

​Бортоло

Вираз його морди свідчить, що з ним краще не зв'язуватися.



Фото @bortolo_theboss

Атлас

Цей великий котик виглядає дуже серйозно.



​Фото @atlas_scottish_fold

Октобер

Суворе покарання чекає на всіх, хто зробить неприємно цьому котику.



​Фото @littlebittyoctober

Едді

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон.містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.

Навіть різдвяна ялинка не здатна розвеселити цього буркотуна.



​Фото @eddy_spaghetti_cat

Логан

Цей норвезький кіт вражає свою серйозністю.



​Фото @adventures_of_logan_and_freya

Волтер Бішоп

Виглядає точнісінько як офісний працівник вранці у понеділок.



​Фото @walterbishopthecat

Міккі

Хоча характер цього котика ласкавий, вираз мордочки змушує людей його боятися.



​Фото @conejovet

Ісаак

Хочемо побачити обличчя сміливців, які сядуть на цей диван.



​Фото @sir_isaac_shub_shub

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Сварливий кіт

Хоча місце, де відпочиває котик, виглядає дуже затишним, серце пухнастика зовсім не розтало.



​Фото @wienerwohnzimmer