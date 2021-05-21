Мама "по секрету" взяла собаку в притулку: як відреагували доньки – відео

Діти побачили фото собаки на сайті притулку. Під ним було написано, що собачку потрібно негайно всиновити, інакше на неї очікує евтаназія.

Одного дня дівчатка зайшли на сайт, а на фотографії песика було написано, що він недоступний до всиновлення. Тоді діти ще не знали, що омріяна собака вже їде у новий дім – і цим домом стане їхній!

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Собака жила в притулку і її мали приспати / Скриншот / Youtube / The DoDo

Дівчатка разом із татом чекали на вулиці, коли мама привела собаку на прізвисько Розі. Тільки уявіть, скільки щастя в цю мить переживали діти.

Небайдужа родина встигла врятувати Розі буквально в останній день. Пес одразу став членом родини та змінив їх життя на краще.



Розі стала найкращою подружкою 2 сестрам / Скриншот / Youtube / The DoDo

Тепер Розі живе в родині. Вона ділить будинок із невеликим песиком Зіггі. Спершу той не розумів, що за прибулець потрапив до його будинку, але швидко звик до кумедної та веселої Розі.

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та дізнайтеся більше про собак тут

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