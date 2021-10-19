Маленький носоріг "атакував" та захищав маму від ветеринарів: зворушливе відео

Маленький носоріг намагався захистити маму від ветеринарів. Маля вважало, що люди хочуть їй зашкодити, тому кинулося "атакувати".

Ветеринари вирішили допомогти самці носорога вправити вивихнутий палець, вколовши їй снодійне. Усі ці дії щодо тварини настрашило дитинча.

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Поки один з фахівців займався лікуванням, інший ветеринар намагався зупинити маленького носорога, що активно захищав маму. Малюк вирішив, що їй загрожує небезпека, тому намагався "заступитися". Хоч ріг у крихітки ще не виріс, проте він кілька разів намагався "буцнути" людину.

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Дивіться відео: як маленький носоріг захищав маму

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Що відомо про північного білого носорога

Це підвид білого носорога, який знаходиться на межі зникнення. З грудня 2015 року залишалось у живих лише 3 представники цього підвиду. Останній самець цього підвиду помер – 19 березня 2018 року.