На початку відео Джек, згорнувшись, сидів у сумці мами, висунувши голову та ноги. Раптово малюк кенгуру вирішив піднятися та вислизнути на землю.
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Здавалося, що Джек одразу добре знав, що робити. Тільки торкнувшись ногами землі, маленька істота одразу почала стрибати та бігати. Вдосталь порухавшись, кенгурятко вирішило повернутися в сумку до мами.
"Це завжди настільки захоплююче, коли вони роблять великий стрибок з сумки мами", – зазначив директор австралійського парку Тім Фолкнер. Також додав, що стрибучий Джек повністю "виправдовує" своє ім'я.
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Дивіться відео: як кенгурятко почало стрибати