В начале видео Джек, свернувшись, сидел в сумке мамы, высунув голову и ноги. Внезапно малыш кенгуру решил подняться и ускользнуть на землю.

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Казалось, что Джек сразу знал, что делать. Только коснувшись ногами земли, маленькое существо сразу начало прыгать и бегать. Когда вдоволь надвигался, кенгуренок решил вернуться в сумку к маме.

"Это всегда так увлекательно, когда они делают большой скачок из сумки мамы", — отметил директор австралийского парка Тим Фолкнер. Также добавил, что прыгающий Джек полностью "оправдывает" свое имя.

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Смотрите видео: как кенгуренок начало прыгать