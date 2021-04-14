Люди завели тварин і забули про спокійне життя: 10 курйозних фото

Тварини дарують нам безліч приємних і радісних моментів. Тільки погляньте на цих кумедних собак та кішок, господарям яких ніколи не буває нудно.
Домашні тварини інколи випробовують наше терпіння. Але все одно ми не уявляємо життя без них – адже ці милі й трохи нахабні морди роблять кожен день яскравішим.
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